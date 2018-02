Auto stößt mit Lastwagen zusammen: Zwei junge Männer tot

12.02.2018 Olsberg. Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen im Sauerland sind zwei junge Männer ums Leben gekommen. Das Auto, in dem der 18 Jahre alte Fahrer und der 17-Jährige saßen, geriet nach Polizeiangaben am Montag bei winterlichem Wetter zwischen Winterberg und Olsberg ins Schleudern. Der Wagen kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw. Der 17-Jährige starb demnach noch am Unfallort. Der Autofahrer kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik und erlag später seinen schweren Verletzungen. Der 62 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde der Polizei zufolge bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Bekannte der jungen Männer aus Castrop-Rauxel wurden psychologisch betreut, sie waren mit einem Auto vorweg gefahren.