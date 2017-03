Auto rast gegen Baum: Fahrerin stirbt

26.03.2017 Weilerswist. Eine 36-jährige Frau ist bei Euskirchen mit ihrem Auto gegen einen Baum gerast und ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau am Samstagmorgen zwischen Wüschheim und Hausweiler auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Auto prallte gegen den Baum und überschlug sich danach. Die Fahrerin sei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Am Auto entstand Totalschaden.