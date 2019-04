Mindestens vier Verletzte

Palma de Mallorca. Ein Autofahrer ist am frühen Samstagmorgen auf Mallorca in eine Menschengruppe gerast und hat dabei mindestens vier Personen verletzt, drei von ihnen schwer.

Laut lokalen Medien ereignete sich der Vorfall gegen vier Uhr an der Playa de Palma in S'Arenal zwischen den Balnearios 1 und 2, also nicht direkt am Ballermann. Demnach soll ein Mann mit einem Kleinwagen mit mehr als 100 Stundenkilometern in die Gruppe, die auf einem Bürgersteig stand, gefahren sein. Anschließend soll der Mann nach Zeugenaussagen aus dem Fahrzeug ausgestiegen und mit einem anderem Wagen geflüchtet sein.

Einen Terrorakt schloss die Polizei jedoch aus. Offenbar war der Attacke ein Streit zwischen Südamerikanern und einem vermeintlichen Bewohner des Drogendorfes Son Banya vorausgegangen. Die Polizei geht aber aktuell davon aus, dass der Mann absichtlich in die Menschengruppe gerast ist. Er soll nach dem Streit die Gruppe verlassen haben, um dann wenig später mit dem Fahrzeug in die Menschengruppe zu rasen.

Augenzeugen konnten das Kennzeichen des Fluchtautos notieren, so dass die Polizei gezielt nach dem Mann fahnden konnte. Das Fahrzeug wurde laut "Crónica Balear" schließlich im Elendsviertel Son Banya bei Palma entdeckt. Der Fahrer soll bereits identifiziert sein.

Die Verletzten, darunter auch ein Minderjähriger, wurden zunächst von den zahlreich zum Unglücksort geeilten Einsatzkräften versorgt. Anschließend wurden die Opfer ins Krankenhaus gebracht.