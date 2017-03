Auto rammt Verteilerkasten: Haushalte ohne Strom

Ein zerstörtes Auto steht in Königswinter auf der Straße.

22.03.2017 Königswinter. Strom weg nach Unfall: Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Königswinter eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Angaben der Polizei kam der Wagen in der Nacht zum Mittwoch von der Straße ab und rammte nacheinander einen Zaun, eine Bank, einen Strommast, ein Schild und einen Stromverteiler-Kasten. Daraufhin sei in 21 Haushalten vorübergehend der Strom ausgefallen, sagte ein Sprecher des Verteilnetzbetreibers Westnetz. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet. Der Sachschaden beträgt rund 6000 Euro.