Skurriler Anblick in Mecklenburg-Vorpommern

Kummer/Mecklenburg-Vorpommern. Da staunten die Nachbarn dieses Hauses sicherlich nicht schlecht, als auf einmal das Heck eines Autos aus dem Fenster eines Hauses in Kummer ragte. Aber wie ist der Wagen dort hingekommen?

Von Jana Henseler, 01.03.2017

Es ist ein skurriler Anblick, der sich in der Stadt Kummer in Mecklenburg-Vorpommern bietet. Ein Auto ragt aus dem ersten Stock eines Hauses. Dass jemand sein Fahrzeug falsch geparkt hat oder es durch einen Unfall hingekommen ist, erscheint ziemlich unwahrscheinlich. Wie die Leipziger Volkszeitung berichtete, wurde der blaue Ford am Mittwoch ganz bewusst in der ersten Etage des Mehrfamilienhauses platziert.

Die Feuerwehren Ludwigslust, Grabow und Neustadt-Glewe bereiten sich so auf ihren jährlichen Ausbildungstag am Freitag vor. Das Auto war mit einem Teleskoplader von außen durch das Fenster geschoben worden.

Der Wagen dient aber nicht zur Deko, sondern dazu, die Bergung von Verletzten auf engstem Raum zu üben. Für dieses Szenario musste auch niemand der Anwohner seine Wohnung leer räumen. Das Haus steht leer und soll in Kürze abgerissen werden. Das Auto stamme aus einem Autohaus der Region und sollte verschrottet werden, sagte Stefan Geier, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kummer der Bild.