Auto prallt vor Baum: Junge Autofahrerin stirbt im Wrack

29.03.2018 Lübbecke. Bei einem Unfall in Lübbecke in Ostwestfalen ist am Donnerstag eine 23 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Nach Mitteilung der Polizei hatte die Frau kurz hinter einer Verkehrsinsel die Kontrolle über ihr Auto verloren und war bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten. Anschließend prallte das Fahrzeug vor einen Baum. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen, die in dem Wrack eingeklemmt war. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch, teilte die Polizei mit.