Auto prallt gegen Baum: Zwei Männer verletzt

30.12.2017 Rietberg. Einen Tag vor Silvester sind zwei junge Männer bei einem Unfall im Kreis Gütersloh lebensgefährlich verletzt worden. Das Auto eines 25-Jährigen kam am Samstag in der Nähe von Rietberg aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen einen Baum, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Fahrer und sein 18 Jahre alter Beifahrer wurden in dem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die Polizei gab den Sachschaden mit 6000 Euro an. Sie suchte Zeugen, um die Ursache für den Unfall aufzuklären.