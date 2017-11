Auto prallt gegen Baum: Frau und drei Kinder verletzt

30.11.2017 Oelde. Eine Frau und drei Kinder sind bei einem Unfall im Kreis Warendorf verletzt worden. Der Wagen der 26-Jährigen kam am Donnerstagnachmittag in Oelde von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die Frau und die Kinder im Alter von acht Monaten, zwei und sechs Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ob es sich dabei um eine Familie handelt, sagte die Polizei nicht. Weshalb das Auto von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Straße war etwa anderthalb Stunden gesperrt.