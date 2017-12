Auto prallt gegen Baum: Fahrerin stirbt im Krankenhaus

30.12.2017 Rheine. Einen Tag nach einem Unfall in der Nähe von Rheine ist eine 20 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Sie erlag am Samstag ihren Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Ihr Wagen war am Freitag in einer Kurve von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in einen Straßengraben geschleudert worden. Die Fahrerin hatte dabei schwere Verletzungen erlitten und musste von der Feuerwehr mit Spezialgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden.