Auto prallt gegen Baum: 19-Jähriger stirbt

30.07.2017 Rietberg. Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Rietberg (Kreis Gütersloh) bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Der junge Mann war nach Angaben der Polizei in einer langgezogenen Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er wurde in dem Wrack eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen, wie es hieß. Rettungskräfte befreiten den 19-Jährigen. Er starb aber wenig später im Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst noch unklar.