Auto prallt auf Streifenwagen: Zwei Polizisten verletzt

02.05.2017 Bielefeld. Zwei Streifenpolizisten haben bei einer Kollision ihres Wagens mit einem anderen Auto in Bielefeld leichte Verletzungen erlitten. Eine 23-Jährige übersah am Montagabend beim Abbiegen den entgegenkommenden Streifenwagen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 44-jährige Polizistin, die am Steuer saß, erlitt einen Gehörschaden und wurde im Krankenhaus behandelt. Ihr 36-jährige Beifahrer zog sich eine Beinprellung zu. Die Autofahrerin blieb unverletzt.