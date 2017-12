Auto mit Erwachsenen und Kindern prallt gegen Baum

Unfall in Ladbergen.

25.12.2017 Ladbergen. Bei einem Unfall in Ladbergen (Kreis Steinfurt) ist ein 28-jähriger Autofahrer tödlich verunglückt. Seine Beifahrerin sowie die zwei mit im Wagen sitzenden Kinder erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen sei am Montag aus bislang unbekannten Gründen auf der Landstraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei Steinfurt mit. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Ob es sich bei den Insassen um eine Familie handelte, war noch unklar.