Auto kracht gegen Baum: 38-Jährige stirbt an Unfallstelle

21.03.2018 Kerpen. Eine 38-Jährige ist am Mittwoch in Kerpen (Rhein-Erft-Kreis) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen. Ihre fünfjährige Tochter, die ebenfalls im Wagen saß, wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die Frau aus Kerpen sei von der Fahrbahn abgekommen und mit der Fahrerseite gegen den Baum gekracht. Die 38-Jährige wurde laut Polizei eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Passanten halfen dem verletzten Mädchen aus dem Auto. Warum das Fahrzeug auf gerader Strecke von der Straße geriet, sei bisher unklar.