11.09.2017 Hagen. Ein Auto ist in Hagen am Montagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Zwölf Menschen wurden verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Fahrer des Autos kam verletzt ins Krankenhaus. Die anderen elf Verletzten waren Businsassen. Warum der bergab fahrende Autofahrer gegen 15.50 Uhr auf der Selbecker Straße in den Gegenverkehr geriet, blieb zunächst unklar.