Auto fährt in Graben: fünf junge Leute in Swisttal verletzt

30.07.2017 Swisttal. Fünf junge Leute zwischen 17 und 21 Jahren sind in der Nacht zu Sonntag mit ihrem Auto in Swisttal bei Bonn verunglückt und verletzt worden. Sie waren auf einem asphaltierten Feldweg unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen steuerte der 21 Jahre alte Fahrer den Wagen in einen Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Das Auto kippte seitlich gegen einen Baum, das Dach wurde eingedrückt. Alle fünf Insassen erlitten Verletzungen. Rettungskräfte brachten vier von ihnen in Krankenhäuser. Der Unfallfahrer kam mit leichten Verletzungen davon.