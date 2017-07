Auto fährt in Gegenverkehr: Fünf Verletzte nahe Bonn

25.07.2017 Bonn. Bei einem schweren Autounfall nahe Bonn sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 67 Jahre alter Mann mit seinem Wagen am Montagabend auf die Gegenspur und krachte frontal in das Fahrzeug einer 52-Jährigen. Die Frau war eingeklemmt und erlitt so schwere Verletzungen, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der 67-Jährige und seine drei Begleiter kamen mit leichteren Blessuren davon. Der Schaden beträgt rund 30 000 Euro. Die Bundesstraße 56 war gesperrt.