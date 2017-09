Auto fährt gegen Baum: Fahrer stirbt

14.09.2017 Lippetal. Ein 19 Jahre alter Mann ist am Donnerstagabend in Lippetal (Kreis Soest) mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und ums Leben gekommen. Drei weitere Insassen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zur Schwere der Verletzungen und zum Alter lagen zunächst keine Angaben vor. Laut Polizei war der Wagen bei Regen und Sturm in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Weshalb es dazu kam, war am Abend noch unklar. Laut Polizei konnte wegen des schlechten Wetters kein Rettungshubschrauber eingesetzt werden.