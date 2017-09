Auto fährt gegen Baum: Fahrer stirbt

07.09.2017 Horstmar. Ein Mann ist mit seinem Auto in der Nähe von Horstmar (Kreis Steinfurt) gegen einen Baum gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Um wen es sich bei dem Autofahrer handelte, stand zunächst nicht fest. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe einer Reitanlage. Die Polizei rekonstruierte den Crash anhand von Spuren. Das Auto wurde sichergestellt.