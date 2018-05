Auto erfasst 13-Jährige und Pferd

02.05.2018 Essen. Ein Mädchen und ihr mitgeführtes Pferd sind in Essen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Tier habe nach dem Unfall eingeschläfert werden müssen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 13-Jährige kam demnach in ein Krankenhaus. Die 21 Jahre alte Autofahrerin sei möglicherweise von der tief stehenden Sonne geblendet worden und habe so das entgegenkommende Kind und sein Pferd übersehen, hieß es. Eine bislang unbekannte Frau eilte nach dem Zusammenstoß in der vergangenen Woche zur Hilfe, verschwand danach aber wieder. Sie wird von der Polizei als Zeugin gesucht.