Auto brennt nach Unfall aus: Zeuge rettet Frau das Leben

25.03.2017 Hennef. Nach einem Verkehrsunfall in Hennef (Rhein-Sieg-Kreis) hat ein Zeuge eine schwer verletzte Frau aus ihrem brennenden Auto gerettet. Die 51-jährige Frau aus Belgien sei am Freitagabend sei aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Während es im Motorraum des Wagens bereits zu brennen begann, habe der Zeuge die Fahrerin befreit. Der Wagen brannte kurz darauf vollständig. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.