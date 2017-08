Auto überschlägt sich in Tunnel in Köln

23.08.2017 Köln. Ein Auto hat sich auf der Autobahn 1 im Lövenicher Tunnel in Köln am Mittwochmorgen überschlagen. Zuvor war der Wagen von einem Sattelzug beim Spurwechsel gerammt worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer haben das kleinere Fahrzeug anscheinend übersehen. Durch den Zusammenprall geriet das Auto zunächst ins Schleudern, überschlug sich und blieb schließlich liegen. Der Autofahrer wurde laut Sprecher leicht verletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden. Der Unfall führte in den Morgenstunden zu Staus in beide Fahrtrichtungen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte der "WDR" online über den Unfall berichtet.