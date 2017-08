Auto überschlägt sich in Baustelle: Drei Schwerverletzte

26.08.2017 Münster. In einer Baustelle hat sich in der Nacht zum Samstag ein Auto in Münster überschlagen. Drei junge Erwachsene wurden schwer verletzt. Der 18-jährige Fahrer war der Polizei zufolge wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und in einen aufgeworfenen Erdhügel gefahren. Dadurch wurde der Wagen "regelrecht auf die mit Stahlplatten abgedeckte Baustelle katapultiert", teilte die Polizei mit.

Der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin konnten das Auto selbst verlassen. Ein drittes 18-jähriges Mädchen musste von der Feuerwehr befreit werden. Alle drei kamen schwer verletzt in verschiedene Krankenhäuser. (dpa)