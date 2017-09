Auto überschlägt sich: Fünf Verletzte nach Unfall auf A57

10.09.2017 Kaarst. Auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren und überschlagen: Am Samstagmorgen wurden fünf Menschen bei einem Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt. Eine 26 Jahre alte Frau hat auf der A57 in Richtung Nimwegen die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen ist in Kaarst von der Fahrbahn abgekommen, hat sich überschlagen und ist in einer Böschung auf dem Dachliegen geblieben. Die Fahrerin und drei weitere Insassen verletzten sich dabei leicht. Eine 29-jährige Frau, die ebenfalls in dem Auto gesessen hatte, wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während des Unfalls konnte der Verkehr nur auf der linken Spur weiterlaufen.