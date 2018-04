Reykjavik/Island. Der Isländer Brynjar Karl Bigisson hat mit nur zehn Jahren die größte "Titanic" der Welt aus Lego gebaut. Mehr als 56.000 Teile hat er dort in acht Metern Länge verarbeitet.

Von Jana Henseler, 20.04.2018

Die größte "Titanic" der Welt aus Lego ist fast acht Meter lang, beinhaltet rund 56.000 Steine und wurde innerhalb von elf Monaten erbaut. Der nun 15-jährige Isländer Brynjar Karl Birgisson aus der Hauptstadt Reykjavik widmete sich bereits mit zehn Jahren dem Projekt seines Lebens.

Der autistische Junge kam nach einer Reise ans Meer mit seinem Großvater und einem Besuch im Legoland in Dänemark mit seiner Mutter auf die Idee, sein eigenes, riesiges Lego-Model zu bauen. Dafür wurde er von seiner Familie und seinen Freunden tatkräftig unterstützt.

Sein Großvater Ogmundsson ist Ingenieur. Er leitete von den Originalmaßen der Titanic im Jahr 2013 die Maße für die Lego-Figur ab. Seine Familie und Freunde unterstützten ihn mit zehlreichen Legosteinen bei seinem Vorhaben.

700 Stunden, als elf Monate, arbeitete Brynjar an dem Model. Dem Nachrichtenportal "Daily Mail" sagte er, dass er bereits mit fünf Jahren stundenlang mit Lego gespielt habe. "Manchmal habe ich andere Sachen nachgebaut. Aber manchmal baute ich auch einfach das, was mir in den Sinn kam", sagte er.

Birgisson hält Vorträge über seine Krankheit

Seine Mutter, Bjarney Ludviksdottir, sagte: "Wenn dein Kind mit einer solch verrückten Idee zu dir kommt und um Unterstützung bittet, hör ihm zu und versuch mit allen Mitteln, dein Kind bei seinem Traum zu unterstützen."

Vor seinem Projekt hatte Brynjar Schwierigkeiten mit seiner Kommunikation und fühlte sich nach eigenen Angaben unglücklich und einsam. Jetzt ist sein Selbstbewusstsein gestärkt und er hält Vorträge über seine Krankheit. Sogar in der Schule benötigt er nun keine Hilfe mehr. Seine Noten hätten sich verbessert und er sei jetzt Teil der Klasse. Außerdem habe er nun die Möglichkeit zu reisen und neue Menschen zu treffen.

Seit Montag ist sein Model im Titanic Museum in Pigeon Forge in Tennessee zu sehen. Dort soll es bis Dezember 2019 bleiben. Es wurde in drei Teilen von Island nach Amerika verschifft und anschließend wieder zusammen gesetzt.

Sein Großvater sagte der Daily Mail: "Autismus muss nicht beängstigend sein. Viele großartige Wissenschaftler und Leader haben Autismus. Was zählt ist, dass ihnen Verständnis und Unterstützung entgegen gebracht wird. Jeder kann von Autisten lernen, wenn man zuhört, was sie zu sagen haben."