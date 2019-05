Falsch adressiert

02.05.2019 Melbourne. Da ist aus Sicht von mutmaßlichen Drogendealern wohl etwas schief gelaufen. Denn ein älteres australischen Ehepaar hat ein Paket zugeschickt bekommen mit 20 Kilogramm Crystal Meth. Der Wert: etwa 6,2 Millionen Euro.

Aus Versehen hat ein älteres australisches Paar ein Paket mit 20 Kilogramm Drogen nach Hause geliefert bekommen. Das Paar aus der Gemeinde Werribee, einem Vorort von Australiens zweitgrößter Stadt Melbourne, bekam das Päckchen am Mittwoch mit der üblichen Post, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Auspacken stellten die beiden fest, dass sich darin zahlreiche Beutel mit einem weißen Pulver befanden: etwa 20 Kilo der synthetischen Droge Crystal Meth im Wert von umgerechnet etwa 6,2 Millionen Euro.

Grund für die Verwechslung war offenbar eine falsche Adresse. Die Polizei nahm kurz darauf in Bundoora, einem anderen Vorort von Melbourne, einen 21 Jahre alten Mann fest. Bei ihm wurden 20 weitere Kilogramm Crystal Meth - eigentlicher Name Methamphetamin, bekannt auch als Ice oder Meth - beschlagnahmt. Werribee und Bundoora liegen etwa 60 Kilometer voneinander entfernt. Der Mann sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. (dpa)