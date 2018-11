Mutprobe bei Gartenparty

Sydney. Der Australier Sam Ballard ist im Alter von 28 Jahren gestorben, weil er 2010 bei einer Gartenparty eine Nacktschnecke gegessen hat.

Von general-anzeiger-bonn.de, 06.11.2018

Wie die britische Zeitung The Sun am Montag berichtet hat, ist der Australier Sam Ballard am 2. November im Alter von 28 Jahren im Kreise seiner Familie verstorben. So absurd es auch klingt: Die Todesursache ist auf einen vermeintlichen Scherz während einer Geburtstagsparty zurückzuführen, die ganze acht Jahre zurück liegt: Der talentierte Rugbyspieler soll 2010, im Alter von 19 Jahren, mit seinen Freunden gefeiert haben, als er den tödlichen Irrtum beging, eine Nacktschnecke zu essen.

Wie sich herausstellte, war das Tier mit einem Ratten-Lungenwurm infiziert, der bei dem 19-Jährigen eine Enzephalitis (Entzündung des Gehirns) auslöste. Sam Ballad fiel für 420 Tage ins Koma. Erst nach drei Jahren konnte er das Krankenhaus schwer erkrankt wieder verlassen, Arme und Beine gelähmt, auf einen motorisierten Rollstuhl und ständige Hilfe angewiesen. Der junge Australier musste fortan mit Krampfanfällen leben, konnte seine eigene Körpertemperatur nicht mehr regeln und wurde über eine Sonder ernährt.

Nach acht Jahren, am 2. November 2018, ist Sam Ballard an den Folgen der Parasiteninfektion im Kreise seiner Freunde und Familie verstorben.