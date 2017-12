Ausnüchterungszelle: 20-Jähriger macht alles falsch

25.12.2017 Rheda-Wiedenbrück. Ein Betrunkener hat am frühen Heiligabend im Kreis Gütersloh gewütet: Erst fuhr er in Rheda-Wiedenbrück gegen einen Baum. Anschließend legte er sich mit einem 36-jährigen Polizisten in Zivil an, der nach Dienstende an der Unfallstelle vorbeikam. Als der Beamte seine Kollegen benachrichtigte, versuchte der 20-Jährige Unfallfahrer demnach, ihn zu schlagen, wie ein Sprecher in der Nacht zum Montag mitteilte. Laut Polizei verhinderten dies die herbeigerufenen Polizisten.

Nach einer Blutprobe auf dem Revier soll der 20-Jährige die Polizisten beleidigt und verlangt haben, dass sein Mobiltelefon als Beweismittel sichergestellt wird. Er habe alles gefilmt. Als die Beamten sich der Argumentation anschlossen, sei ihm das auch nicht recht gewesen. Er floh aus dem Polizeirevier, stürzte nach wenigen Metern, verletzte sich leicht und wurde für mehrere Stunden in eine Ausnüchterungszelle gebracht. (dpa)