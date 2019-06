Feuerwehreinsatz in Düsseldorf

17.06.2019 Düsseldorf. Auf einem Ausflugsschiff in Düsseldorf mit 40 Passagieren an Bord ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Menschen an Land.

Wegen eines technischen Defekts ist im Maschinenraum eines Ausflugsschiffs auf dem Rhein in Düsseldorf ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilt. Der Bootsführer habe noch vor Eintreffen der Feuerwehr das Schiff angelegt und die 40 Passagiere an Land gebracht.

Kurz nachdem das Ausflugsschiff gegen 19.30 Uhr den Düsseldorfer Hafen verlassen hatte, brach das Feuer aus. Wegen eines technischen Defekts sei Maschinenöl auf heiße Teile der Auspuffanlage und der Auspuffdämmung geraten und habe sich entzündet. Der Schwelbrand habe einen geringen Sachschaden angerichtet. (dpa)