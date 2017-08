Aus Fenster gestürztes Kleinkind ist tot

29.08.2017 Solingen. Das in Solingen aus einem Fenster gestürzte Kleinkind ist tot. Das knapp zwei Jahre alte Mädchen sei im Laufe des Dienstagnachmittags im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Abend mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den genauen Umständen des Sturzes dauerten noch an. Das 21 Monate alte Mädchen war am Montagabend aus einem Fenster in der vierten Etage in rund 14 Meter Tiefe gestürzt. Es schlug auf dem Straßenpflaster auf. Ein Nachbar brachte die verzweifelten Eltern mit ihrem schwer verletzten Kind in ein Krankenhaus.