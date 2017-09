Weg zum eigenen Bier

Hall. Zum eigenen Bier-Glück fehlt nur noch Hopfen, Malz, Hefe und ein paar Liter Wasser - jedenfalls wenn man beim Angebot eines Tiroler Auktionshauses zuschlägt. Das versteigert nämlich gerade eine komplette Brauerei.

Von Dennis Sennekamp, 15.09.2017

Feinschmeckern auserlesener Hopfensäfte dürfte es bei diesem Angebot in den Fingern kribbeln: Das Tiroler Auktionshaus Köck versteigert zurzeit eine komplette Brauanlage mit Abfüllanlage im österreichischen Hall. Das Ungetüm aus Edelstahl stammt aus der Konkursmasse einer Craft-Beer-Brauerei.

Die ehemalige CraftCountry Brewery hatte die in China gebaute Anlage vor kurzem erst gekauft, nach nur zwölf Monaten Nutzung ging sie wegen der Insolvenz des Unternehmens außer Betrieb. Gekostet hat sie bei ihrer Anschaffung samt Abfüllanlage rund eine Viertelmillion Euro - jetzt kann man sie ab einem Startgebot von schlappen 75.000 Euro erwerben.

Wer Interesse an einer eigenen Bierproduktion hat, muss aber den ganz großen Durst mitbringen. Das Fassungsvermögen der Sudpfanne beträgt 20 Hektoliter, also 2.000 Liter. Ähnlich leistungsstark ist auch die Abfüllanlage, die pro Stunde 500 Liter portionieren kann. Pro Jahr kommt man so auf eine Menge von 100.000 Litern Bier.

Bei einer Flaschengröße von 0,33 Litern könnte man die Grillfeste der Region kommenden Sommer also ganz entspannt mit mehr als 300.000 Flaschen ausstatten - oder man behält alles für sich selbst und feiert das Gartenfest seines Lebens. Nur um den Kartoffel- oder Nudelsalat könnte sich dann dieses Mal ja jemand anderes kümmern.