Nach der Rückkehr zum Walfang

04.07.2019 Tokio. Für 124 Euro das Kilo ist in Japan am Donnerstag das Fleisch von zwei Zwergwalen versteigert worden. Die Verkäufer beklagen geringe Nachfrage. Das Land hat die Internationale Walfangkommission verlassen.

Fleischstücke der ersten wieder kommerziell gefangenen Wale in Japan sind für einen „Festtagspreis“ veräußert worden. Das am Donnerstag bei einer Auktion verkaufte Fleisch von zwei Zwergwalen ging für umgerechnet bis zu 124 Euro pro Kilogramm über den Tisch, ein vielfach höherer Preis als jener für die Zwergwale, die in der südlichen Hemisphäre beheimatet sind. Das Fleisch stammte von zwei Zwergwalen, die am Montag an der Küste der Stadt Kushiro gefangen worden waren. An dem Tag war Japan nach 31 Jahren wieder zum kommerziellen Walfang zurückgekehrt. Während dieser Jahre jagte Japan Wale zu Forschungszwecken in der Antarktis - laut Umweltschützern nur ein Vorwand, um die verbotene kommerzielle Jagd zu vertuschen.

Japan hatte die Internationale Walfangkommission IWC am 30. Juni verlassen. Das Land hat den Walfang auf dessen Hoheitsgewässer beschränkt.

Die Verkäufer des Walfleisches feierten den guten Verkaufsstart. Zugleich äußerten sie sich besorgt über die Zukunft ihres Geschäfts, weil die Nachfrage gering ist. Die meisten Japaner essen kein Walfleisch.. (ap)