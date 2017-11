Eilmeldung

24.11.2017 London. In London ist es am Abend laut Augenzeugen zu einem Zwischenfall gekommen. Die U-Bahn-Station Oxford Circus ist aktuell geschlossen. Die BBC spricht von Schüssen.

In London hat es nach Polizeiangaben einen Zwischenfall am Bahnhof Oxford Circus gegeben. Mehrere Augenzeugen hatten Schüsse bei der Polizei gemeldet. „Die Lage ist total unübersichtlich“, sagte ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur am Freitag, der sich in einem nahegelegenen Restaurant versteckte. „Niemand weiß hier, was los ist. Eben sind alle Menschen in die eine Richtung geflüchtet, jetzt rennen Dutzende in die andere Richtung.“ Laut Polizei gäbe es jedoch weder Anzeichen für Schüsse noch für ernste Verletzungen. Eine Frau habe sich leicht verletzt, als sie die U-Bahn verlassen hat.

Laut englischer Medien ist die Bahnstation geschlossen worden. Der britische TV-Sender BBC berichtet von Schüssen. Augenzeugen ließen in Panik ihre Taschen fallen. Die Londoner Polizei behandelt den Zwischenfall wie eine mögliche Terrorlage. Demnach sind bewaffnete und unbewaffnete Polizisten im Einsatz. Die Menschen wurden aufgefordert, die Umgebung zu meiden. Auch die Bahnstation Bond Street wurde offenbar geschlossen. Die U-Bahnen halten an diesen Stationen nicht mehr. (general-anzeiger-bonn.de)

Oxford Circus Station is closed while we investigate a customer incident. All trains are not stopping and paper tickets will be accepted on local buses — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 24. November 2017

Please check before you travel from the City tonight. @BTP are advising passengers to avoid the area. #OxfordCircus https://t.co/pcOH4qo5ZL — CityofLondon Police (@CityPolice) 24. November 2017