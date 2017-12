30.12.2017 Kleve. Ein aufmerksamer Nachbar hat einen Einbrecher in Kleve am Niederrhein ertappt und die Polizei gerufen. Ein 50-Jähriger habe am Freitagabend die Scheibe eines Küchenfensters eingeschlagen, um in das Einfamilienhaus zu gelangen, teilte die Polizei am Samstag mit. Doch der Nachbar hörte das klirrende Geräusch und sah den Schein einer Taschenlampe und rief die Polizei. Diese konnte den Verdächtigen noch im Haus festnehmen.