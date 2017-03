Auffahrunfall auf der A44: eine Schwerverletzte

02.03.2017 Bielefeld. Bei einem Auffahrunfall auf der A44 nahe Marsberg (Hochsauerlandkreis) ist ein Mensch schwer verletzt worden. Wegen eines brennenden Autos kam es zu einem Stau auf der Autobahn, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Ein 68-Jähriger fuhr in seinem Wagen mit hoher Geschwindigkeit in das Stauende hinein und fuhr auf ein Auto auf. Die 62 Jahre alte Mitfahrerin dieses Wagens wurde durch den starken Aufprall schwer verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden.