Polizei in NRW

Bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 473 in Hamminkeln (Kreis Wesel) ist eine Frau schwer verletzt worden. Eine 30-Jährige sah am Dienstag zu spät, dass die vor ihr fahrenden Autos bremsten, wie die Polizei mitteilte. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen das Auto einer 50-Jährigen. Dabei wurde das Fahrzeug gegen weitere Autos geschoben. Fünf Fahrzeuge waren bei dem Unfall beteiligt. Bis auf die 50-Jährige blieben alle Insassen unverletzt. Die Frau kam in ein Krankenhaus. (dpa)