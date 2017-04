Krankenhaus erfüllt Patienten letzten Wunsch

Eine allerletzte Zigarette, ein Glas Wein und dabei den Sonnenuntergang genießen - das war der letzte Wunsch eines todkranken Krankenhauspatienten in Dänemark. Trotz Rauchverbots erfüllten die Pfleger den Wunsch des Mannes. Die rührende Geschichte teilten sie auf Facebook.

Von Marcel Dörsing, 14.04.2017

Carsten Flemming Hansen wurde mit einem Blutstau in der Hauptschlagader des Magens Anfang April in das Universitätskrankenhaus der dänischen Stadt Aarhaus eingeliefert. Da die Erkrankung so schwerwiegend war, dass eine Operation nicht mehr möglich war, blieb den Ärzten nichts anderes übrig, als dem 75-Jährigen mitzuteilen, dass er sterben werde. "Es war eine Frage von wenigen Stunden oder Tagen, bevor er an inneren Blutungen sterben würde", berichteten Krankenhausmitarbeiter auf der Facebookseite der Klinik.

Dem Pflegepersonal ließ daraufhin nichts unversucht, dem Sterbenden seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Hansen habe um eine Zigarette und ein Glas Weißwein gebeten. "Es gibt Wichtigeres als die Behandlung und die Hausregeln", heißt es in dem Post weiter. Denn Rauchen ist in dem Krankenhaus eigentlich verboten.

Nachdem die Familien des Mannes und die Pfleger zugestimmt hatten, dass es tatsächlich Hansens Wille war, wurde sein Wunsch erfüllt. Die Pflegekräfte fuhren ihn mit seinem Bett auf einen Balkon, wo er gemeinsam mit seinen Angehörigen den Sonnenuntergang genießen konnte. Dabei rauchte er eine Zigarette und trank ein letztes Glas kalten Weißwein. Am 7. April sei Hansen in dem Krankenhaus vestorben, vier Tage nachdem er ins Krankenhaus eingeliefert worden war, berichtet die dänische Zeitung "BT".

„Es hat die Familie sehr berührt, dass die Krankenschwestern die Regeln beugen um meines Vaters. Ich kann ihnen gar nicht genug danken", zitiert "BT" Hansens Tochter Mette Guldbech Demuth .