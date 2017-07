Auf der Flucht: Mit 120 Stundenkilometern durch Düsseldorf

09.07.2017 Düsseldorf. Ein 28-Jähriger ist auf der Flucht vor der Polizei verunglückt und schwer verletzt worden. Zuvor hatte er an einer Tankstelle getankt ohne zu bezahlen. Daraufhin wurde eine Fahndung nach dem Verdächtigen eingeleitet. Ein Streifenwagen entdeckte schließlich seinen Wagen. Der Mann habe, so die Polizei, alle Anhaltesignale ignoriert. Mit 120 Stundenkilometern soll er durch Düsseldorf gerast sein und auch an der roten Ampel einer Kreuzung nicht gestoppt haben.

Schließlich sei er mit seinem Auto gegen einen Metallaufbau geprallt. Dabei wurde der 28-Jährige schwer verletzt, die Polizisten leisteten Erste Hilfe und nahmen Alkoholgeruch war. Der Fahrer hat laut Polizei keinen festen Wohnsitz. Die weiteren Ermittlungen hatten ergeben, dass die Kennzeichen des Fahrzeugs Ende Juni in Krefeld entwendet worden waren. Ob auch das Fahrzeug gestohlen ist, war am Sonntagmittag noch unklar. (dpa)