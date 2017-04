Attacke auf Fußballer: Mutmaßliche Schläger vor Gericht

Das Justizzentrum mit dem Landgericht in Aachen.

03.04.2017 Aachen. Nach einem überfallartigen Angriff auf ein Fußballspiel hat am Montag in Aachen der Prozess gegen acht Männer wegen gefährlicher Körperverletzung begonnen. Die Männer sollen im November in Jülich aus Rache mit Eisenstangen und Baseballschlägern auf die Spieler losgegangen sein. Neun Menschen wurden laut Anklage verletzt.

Nach einem früheren Bericht des nordrhein-westfälischen Innenministeriums hatten Spannungen zwischen Gruppen aus der Türkei und dem Libanon eine Rolle gespielt. Angeklagt sind überwiegend deutsche Staatsangehörige mit türkischen Wurzeln.

Mit dem Überfall wollte die Gruppe laut Anklage einen türkischstämmigen Mann rächen. Dessen Ehre war ihrer Ansicht nach verletzt worden, als er zwei Tage vorher mit einem Deutsch-Libanesen aneinandergeraten war. Zum Prozessauftakt sind erhöhte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. (dpa)