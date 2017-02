Attacke auf Beamte: Dritter Tatverdächtiger identifiziert

14.02.2017 Dortmund. Nach der Attacke auf zwei Zivilpolizisten am Wochenende in Dortmund hat die Polizei einen dritten Tatverdächtigen ermittelt. Es handele sich um einen 21-Jährigen aus Mülheim, berichtete die Polizei am Dienstag. Er lasse sich anwaltlich vertreten und mache bisher keine Angaben zur Sache. Die beiden Beamten in Zivil hatten am Samstag bei einer Einsatzfahrt einen der drei gebeten, seinen im Weg stehenden Wagen beiseite zu fahren. Daraufhin sollen der 19 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer die Beamten beschimpft und bedroht haben. Zusammen mit einem hinzugekommenen 19-Jährigen sollen sie dann auf die beiden eingeschlagen haben. Der Beifahrer war zunächst geflüchtet.