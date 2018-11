Luftbild der rheinischen Heimat

Köln. Während in seiner Heimat Köln Tausende Jecke den Karnevalsauftakt feierten, sendete der deutsche ISS-Kommandant Alexander Gerst am Sonntag erneut ein beeindruckendes Bild aus dem All. Dazu stellte er eine nicht ganz ernstgemeinte Frage.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.11.2018

Bei der Uhrzeit kann es sich kaum um einen Zufall handeln: Um 11.11 Uhr am gestrigen 11. November sendete der deutsche Astronaut Alexander Gerst von der Raumstation ISS einen Tweet in die irdische Heimat. Zwar hatte der Inhalt keinen direkten Bezug zum in Köln tobenden Karneval, dürfte bei dem einen oder anderen Follower aber trotzdem Heimatgefühle ausgelöst haben.

Gerst sendete ein Bild von Köln aus 408 Metern Höhe, das vor allem den linksrheinischen Teil der Stadt zeigt. Dazu stellte er die ironische Frage "Wer findet sein Haus?". Aus der großen Entfernung natürlich eine echte Herausforderung. Beim gezielten Blick sind aber unter anderem die Messehallen, der Hauptbahnhof und auch der Dom zu sehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Gerst seine exklusive Sicht auf die Welt mit seinen Followern teilt. Zuvor hatte er etwa schon Bilder des Hurrikans Florence oder von der deutlich sichtbaren Dürre in Deutschland im Sommer gesendet. Der 42-Jährige hat derzeit das Kommando auf der ISS und wird voraussichtlich am 20. Dezember auf die Erde zurückkehren.