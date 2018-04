Herzergreifendes Video

Ein Arzt hat in Wiesbaden vor einem Jungen - der an einer seltenen Erkrankung leidet - getanzt.

Wiesbaden . Ein Arzt hat in Wiesbaden vor einem Jungen getanzt, der eine seltene Krankheit hat. Damit unterhielt der Arzt nicht nur den Jungen, sondern jetzt auch das ganze Netz.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.04.2018

Ein Arzt hat in der Helios Klinik Wiesbaden den schwer kranken vierjährigen Gerrit mit einem Tanz aufgemuntert. Auf der Intensivstation K12 ist das Personal normalerweise mit schweren Schicksalen konfrontiert. Der Arzt sorgte aber mit seiner Tanzeinlage mal für etwas anderes. Gerrit leidet an dem seltenen Gendefekt "MOPD Typ 1". Laut der Familie gibt es nur zehn Kinder weltweit, die an diesem Gendefekt leiden. Die Krankheit ist dafür verantwortlich, dass Gerrit kleinwüchsig und entwicklungsverzögert ist und leicht an Infekten erkrankt.

In einem Video, das am vergangenen Freitag von der Familie des Jungen hochgeladen wurde, tanzt der Arzt auf der Intensivstation vor dem Jungen zu dem Lied "Von allein" der Pop-Gruppe Culcha Candela.

Der Arzt tanzt ausgelassen vor dem Jungen, bindet Gerrit auch teilweise in den Tanz mit ein, nimmt seine Arme und bewegt sie rhythmisch zu der Musik. Damit sorgte der Arzt für einen Internethit, der bereits über 1,2 Millionen Mal bei Facebook von Nutzern aufgerufen wurde.

"Es gibt auch Momente, da darf mal Spaß gemacht werden und gelacht werden", schreibt die Familie des schwerkranken Gerrit auf Facebook, "Gestern Abend war so ein Moment."