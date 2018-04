Artistin bei Sturz aus sechs Metern Höhe verletzt

18.04.2018 Essen. Eine Artistin ist bei einem Sturz aus etwa sechs Metern Höhe während einer Vorstellung in Essen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall am Dienstag bei einer sogenannten Luftnetznummer in der Abendvorstellung des "Zirkus des Horrors". Die 28-Jährige sei in die unbesetzte erste Reihe im Zuschauerraum gestürzt. Sie sei noch am Unfallort notärztlich versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Sie erlitt mehrere Prellungen aber keine gravierenden Verletzungen, sagte der Sprecher der Zirkus-Formation am Mittwoch. Die Vorstellung mit rund 350 Zuschauern sei auf Wunsch der Artistin fortgesetzt worden.