Arbeitsunfall in Kieswerk: Bergungsarbeiten dauern an

In dem Kieswerk dauern die Bergungsarbeiten an.

29.11.2017 Isselburg-Anholt. Ein riesiger Steinehaufen gerät am Dienstag in einem Kieswerk im Münsterland ins Rutschen und begräbt vier Männer unter sich. Zwei von ihnen überleben das Unglück nicht. Am Tag danach ist die Feuerwehr mit sehr komplizierten Bergungsarbeiten konfrontiert.

Einen Tag nach dem Arbeitsunfall in einer Kiesgrube im Münsterland mit zwei Toten kommt die Feuerwehr mit den Bergungsarbeiten nur langsam voran. "Der Einsatz läuft immer noch, wir rechnen damit, dass er eventuell sogar bis morgen dauert", sagte ein Sprecher der Feuerwehr Borken am Mittwoch. Die Leiche eines 42-jährigen Niederländers konnten die Feuerwehrleute bereits am späten Dienstagabend bergen. Der zweite Tote, ein 52 Jahre alter Mann, sei immer noch verschüttet, so der Sprecher.

Die Bergungsarbeiten sind laut dem Sprecher extrem kompliziert, da der Kies immer wieder ins Rutschen gerate. Die Sicherheit der Einsatzkräfte habe oberste Priorität. Warum es zu dem Unglück kam, war nach Angaben eines Polizeisprechers am Mittwochnachmittag noch unklar. Es werde unter Hochdruck ermittelt.

Am Dienstag waren insgesamt vier Arbeiter in Isselburg-Anholt verschüttet worden. Zwei Arbeiter konnten leicht verletzt gerettet werden. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. (dpa)