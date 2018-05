Arbeiter nicht gefunden: Suche im Baldeneysee ohne Ergebnis

03.05.2018 Essen. Feuerwehr und Polizei haben am Donnerstag vergeblich den Essener Baldeneysee und die Ruhr nach einem vermissten Arbeiter abgesucht. "Die Suche blieb leider ohne Erfolg", teilte die Polizei am Nachmittag mit. Der 43-Jährige ist vermutlich bei Brückenarbeiten in die Ruhr gestürzt. "Wir gehen von einem Unglück aus", sagte eine Polizeisprecherin. Der Arbeiter war am Mittwochvormittag zuletzt von Kollegen gesehen worden.

Bis zum Mittwochabend hatten Einsatzkräfte mit Hubschrauber, Booten, Tauchern und Spürhunden flussabwärts auf dem Stausee nach dem polnischstämmigen Mann gesucht. Am Donnerstag wurde die Suchaktion mit fünf Booten fortgesetzt. Nach Polizeiangaben wurden Arbeitsschuhe und Handschuhe gefunden, die dem Vermissten zugeordnet werden könnten. (dpa)