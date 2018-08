Ein Land schwitzt

Bonn. Deutschland schwitzt bei Temperaturen über 30 Grad. Doch besonders hart trifft es Menschen, die bei der Hitze draußen schwere Arbeit verrichten müssen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 03.08.2018

Anhaltende Hitze und Trockenheit machen vielen Menschen in Deutschland seit Tagen zu schaffen. Mit seinen dauerhaft hohen Temperaturen hat das Jahr 2018 schon jetzt historische Dimensionen angenommen. Laut Deutschem Wetterdienst war es seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 noch nie so warm zwischen Anfang April und Ende Juli wie in diesem Jahr.

Auch die Trockenheit, die in manchen Regionen Deutschlands bereits seit Februar andauert, ist auf Rekordniveau. Noch nie sei zwischen April und Juli so wenig Niederschlag registriert worden.

Besonders hart trifft das Wetter Menschen, die bei dem Wetter draußen und bei großer Hitze arbeiten müssen, wie folgendes Video zeigt:

(Mit Material von dpa)