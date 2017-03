Die Schauspielerin Annekathrin Bürger in ihrem Haus in Köpenick.

30.03.2017 Berlin. Sie sei kein Großmutter-Typ, meint Annekathrin Bürger, die ihre ganz eigene Zeitrechnung hat.

Ruhestand ist nichts für Annekathrin Bürger. "Das ist ja langweilig! Wie schrecklich!", sagte Bürger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Am Montag (3. April) feiert die Traumfrau des Ostens ihren 80. Geburtstag und sagt: "Ich fühle mich wie 50 und sehe wie 70 aus. Ich bin nun mal kein Großmutter-Typ."

In der DDR wurde Bürger mit Filmen wie "Eine Berliner Romanze" und "Hostess" berühmt. Nach der Wende begeisterte sie das Publikum unter anderem als Freundin des Leipziger "Tatort"-Kommissars Ehrlicher (Peter Sodann).

Den roten Teppich meidet Bürger seit Jahren. "Dazu habe ich keine Lust. Immer muss man sich eine neue Klamotte anschaffen - und mir passen keine Klamotten von den Modelabels", meinte die Schauspielerin. "Ich habe kaputte Knie und kann bei aller Liebe nicht mehr auf High Heels laufen", so Bürger. "Auch diese schreienden Fotografen am roten Teppich nerven. Das ist wirklich eine Unsitte. Das muss ich mir in meinem Alter nicht unbedingt mehr antun." (dpa)