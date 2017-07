Anklage gegen Mieter nach tödlicher Explosion in Dortmund

01.08.2017 Dortmund. Vier Monate nach einer verheerenden Hausexplosion in Dortmund hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen schon frühzeitig verdächtigten Mieter erhoben. Das bestätigte der Sprecher des Landgerichts der "Bild"-Zeitung (Dienstagsausgabe). Dem damals selbst lebensgefährlich verletzten 48-Jährigen werde "Mord, versuchter Mord in vier Fällen sowie das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen", sagte er der Zeitung.

Bei der Explosion am 31. April war eine Frau ums Leben gekommen. Gegen den nunmehr angeklagten Mieter war schon am Tag darauf Haftbefehl erlassen worden. Er hatte nach damaligen Angaben der Staatsanwaltschaft mehrfach in dem Haus randaliert und sollte deswegen seine Wohnung verlassen. (dpa)