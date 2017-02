Anklage: Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung für Mord

14.02.2017 Bremen. Brutal und kaltblütig soll der junge Mann gegen seine Opfer vorgegangen sein. Mord, Mordversuche, Diebstahl, schwere Körperverletzung - die Anklageliste ist lang. Freitag fällt im Landgericht Bremen das Urteil.

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat für einen 24 Jahre alten Mann lebenslange Haft wegen Mordes und zweifachen Mordversuches gefordert. Staatsanwältin Kerstin Ashauer forderte am Dienstag im Landgericht Bremen außerdem, den jungen Mann nach der Haft in Sicherungsverwahrung zu belassen. Außerdem sah sie bei ihm eine besondere Schwere der Schuld vorliegen. Die Verteidigung plädierte auf eine Haftstrafe von 15 Jahren.

Dem 24-Jährigen werden vier Taten innerhalb von zehn Tagen im Februar 2016 zu Last gelegt. Dabei soll er mit massiver Gewalt gegen seine Opfer vorgegangen sein, die er ausrauben wollte - die Beute war in allen Fällen gering.

Nach den Erkenntnissen der Ermittler schlug der junge Mann einen 70-Jährigen in Bremerhaven mit einer Axt auf den Kopf. Das Opfer starb Wochen später im Krankenhaus an den Folgen der schweren Verletzungen. In einem anderen Fall im nahegelegenen Brake soll der 24-Jährige seinem Opfer mehrfach mit vollen Sektflaschen auf den Kopf geschlagen haben.

Art und Ausmaß der Gewalt seien einzigartig und extrem auffällig, betonte die Staatsanwältin. Der Mann habe einen Hang zu gefährlichen Straftaten. "Es gilt, die Gesellschaft künftig vor dem Angeklagten zu schützen", sagte Ashauer. Die Nebenkläger schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an. Der Angeklagte habe keine Spur von Demut und Reue gezeigt, kritisierte ein Nebenklagevertreter.

Der Verteidiger mahnte, dass bei dem Urteil, das am Freitag gesprochen werden soll, die Resozialisierungschance des Täters nicht völlig außer Acht gelassen werden dürfe. Sein Mandant habe die Taten bedauert. Allerdings müsse berücksichtigt werden, dass er aus schwierigen Verhältnissen komme und dem kriminellen Milieu entstamme. Er beschrieb den 24-Jährigen als "erheblich gestört". Ein Gutachter hatte den Angeklagten aber als voll schuldfähig eingestuft. (dpa)