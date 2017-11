Australien

Kimberley. So hatten sie sich ihren Angeltrip sicher nicht vorgestellt: Für zwei Australier und ihren Hund wurde der Ausflug zum fünftägigen Überlebenskampf.

Von Karsten Lettau, 24.11.2017

Das wäre Crocodile Dundee nicht passiert: Wie der australische TV-Sender ABC berichtet, waren zwei junge Männer während eines Angelausflugs gezwungen, ganze fünf Tage auf dem Dach ihres Autos auszuharren, weil sie von Krokodilen umzingelt waren.

Die beiden hatten sich zusammen mit einem Hund auf einen Wochenend-Trip in die weitgehend menschenleere Region Kimberley im Westen Australiens aufgemacht, blieben dann aber mit ihrem Allrad-Wagen im Schlamm stecken.

Two men and their dog have been rescued after being forced on to the roof of their car in Australia by rising tides and a crocodile https://t.co/kV1z0qKEDm pic.twitter.com/TLZiUEh18j