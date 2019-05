In Papierkorb auf Spielplatz

Am Mittwoch hat eine Frau einen angezündeten Igel in einem Papierkorb auf einem Spielplatz in Willich gefunden. (Symbolbild)

08.05.2019 Willich. Am Mittwoch hat eine Frau einen angezündeten Igel in einem Papierkorb auf einem Spielplatz in Willich gefunden. Dies ist nicht der erste Fund eines angezündeten Tieres.

Wegen eines angezündeten Igels hat die Polizei im nordrhein-westfälischen Willich Ermittlungen aufgenommen. Eine Frau entdeckte das verletzte Tier am Mittwoch in einem Papierkorb auf einem Spielplatz, wie die Polizei in Viersen mitteilte. Ein Spaziergänger barg den Igel und brachte ihn zu einem Tierarzt. Die Beamten suchen nun Zeugen, die an dem Spielplatz verdächtige Beobachtungen machten.

Wegen angezündeter Igel hatte die Polizei in Willich in den vergangenen Jahren wiederholt ermitteln müssen. Im Jahr 2013 waren gleich eine ganze Reihe solcher Fälle bekannt geworden, in den Folgejahren wurden vereinzelte Funde von angezündeten Tieren gemeldet. (AFP)